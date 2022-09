Stiri pe aceeasi tema

- Au fost definitivate noile prețuri plafonate, la energie electrica și gaze naturale, pe care Guvernul le va introduce incepand de astazi, 1 septembrie 2022, in ședința de Executiv, prin Ordonanța de Urgența. Noua schema de facturare se va aplica pana pe 31 august 2023. Principala noutate este ca in…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru a modifica condițiile plafonarii. Ar trebui sa ne pregatim pentru facturi mai mari la energie. Astazi, Guvernul ar urma sa adopte noua ordonanța de urgenta privind compensarea preturilor la energie. Si sunt vehiculate cateva modificari. Ar…

- “Ce tine de Ministerul Muncii, si anume plata compensarii preturilor la energie catre furnizori si catre toti cei care livreaza energie electrica si gaze naturale catre populatie, suntem cu plata la zi pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022. Nu avem niciun impas. Le multumesc colegilor mei, am avut…

- Presedintele executiv al PMP Petru Movila a cerut premierului Nicolae Ciuca sa transmita romanilor si mediului de afaceri, cat mai curand, ce pret vor plati la iarna pentru gaze naturale si energie electrica. El a adaugat ca Executivul a decis sa aplice propunerea PMP si anume supraimpozitarea profiturilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca Executivul ar trebui sa stopeze compensarea preturilor la energie. Potrivit sefului PSD, Ministerul Energiei si ANRE trebuie sa vina cu alte solutii, nu se poate continua pe o perioada lunga pe varianta OUG prin care Guvernul a compensat preturile.

- Pe piata europeana, pretul la electricitate se stabileste pe baza principiului "costului marginal, care presupune ca pretul de referinta este pretul ultimei capacitati de productie utilizate pentru echilibrarea retelei, care in prezent este cel al centralelor pe gaze.Guvernul grec a pus la punct o serie…

- PSD solicita reluarea discutiilor in coalitia de guvernare in privinta aplicarii reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata, sustinand ca realitatea economico-sociala impune acest lucru pentru "a opri spirala scumpirilor".

- Reducerea de 0,5 lei pe litrul de combustibil, masura anunțata joi de Guvern pentru o perioada de 3 luni, incepand cu 1 iulie, este infima luand in calcul ca in ultimele 6 luni creșterea prețurilor la carburanți a fost de peste 30%, insa poate fi o perioada intermediara in care Guvernul sa faca simulari…