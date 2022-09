Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat joi, la finalul sedintei de guvern in care a fost aprobata Ordonanta de modificare si completare a OUG 27/2022, ca schema de plafonare si de protectie a populatiei va fi extinsa pana la 31 august 2023. Totodata, clientii casnici al caror consum mediu lunar…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a prezentat, astazi, la finalul ședinței de Guvern, noile reglementari care se vor aplica pana pe 31 august 2023 pentru prețurile la energie electrica și gaze naturale. La energie electrica, prețul plafonat va fi de maximum 0,68 lei/kWh in cazul clientilor casnici…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca prin modificarile propuse la OUG 27/2022 Guvernul vrea sa consolideze si sa extinda masurile de protectie a populatiei si economiei fata de cresterile de pret inregistrate la energie si gaze naturale. ‘Practic, prin modificarile…

- Au fost definitivate noile prețuri plafonate, la energie electrica și gaze naturale, pe care Guvernul le va introduce incepand de astazi, 1 septembrie 2022, in ședința de Executiv, prin Ordonanța de Urgența. Noua schema de facturare se va aplica pana pe 31 august 2023. Principala noutate este ca in…

- Tintele privind umplerea depozitelor cu gaze naturale au fost depasite si nu vor fi probleme cu energia electrica si cu gazele naturale in aceasta iarna, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, miercuri, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern. ‘Suntem intr-un ritm accelerat si am depasit…

- Executivul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finele ședinței de Guvern din 30 iunie. Ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, a facut unele precizari…

- Ministrul Energiei a aratat ca si-ar dori ca incepand de maine sa se vada aceasta reducere de preturi la carburanti, in urma intrarii in vigoare a Ordonantei. ”Va spun o parere personala, ce mi-as dori eu este ca incepand de maine sa vedem scaderi de preturi, pentru ca aplicatiile informatice pot fi…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea prețurilor la benzina și motorina cu 50 de bani. Ministrul Energiei a spus ca Ordonanta intra in vigoare in aceasta noapte. „Ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vad in piata companii care o aplica“, a mai spus ministrul Virgil Popescu.…