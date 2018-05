Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca vor fi introduse, pe lista medicamentelor compensate si gratuite, alte 19 molecule inovative, urmand ca acestea sa fie aprobate in sedinta de Guvern. In luna martie, au mai fost incluse 16 astfel de molecule.

