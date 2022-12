Guvernul a adoptat miercuri o ordonanța prin care este eliminata obligația depunerii unei declarații pentru compensarea energiei electrice in cazul consumatorilor care dețin mai multe unitați locative. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Energiei, Dan Dragan, ordonanța aduce noi clarificari referitoare la monitorizarea și punerea in aplicare a plafoanelor și a compensarilor pentru persoanele fizice […] Articolul Guvernul a eliminat obligația declarației pentru compensarea energiei electrice a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .