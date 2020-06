Stiri pe aceeasi tema

- O categorie de bistrițeni risca sa ramana fara salarii, iar unii, fara hrana. Guvernul actual i-a „omis” la fiecare rectificare bugetara din timpul starii de urgența. „Imi vine sa urlu! Cum sa faci așa ceva??” a reacționat Radu Moldovan, președintele CJ BN. Angajații, dar și beneficiarii serviciilor…

- Un angajat al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, dintr-un centru rezidențial are coronavirus. Potrivit DGASPC Gorj, salariatul a fost depistat in urma testelor obligatorii care se fac de doua ori pe luna. Astfel, in data de 21.05.2020, la acest centru s-au…

- Un angajat al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Botosani a fost concediat ca urmare a faptului ca a refuzat sa se izoleze la locul de munca, asa cum prevede Ordonanta Militara 8, a declarat directorul institutiei, Dan Slincu. Potrivit acestuia, barbatul, in varsta…

- Conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Covasna a solicitat Consiliului Judetean suplimentarea bugetului institutiei cu peste 200.000 de lei, pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru testarea COVID a persoanelor care lucreaza in sistem, precum si…

- Peste 1.000 de angajati din sistemul rezidential al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi sunt izolati la locul de munca cate 14 zile. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, a anuntat ca a fost instituita masura izolarii preventive la locul…

- Peste 1.000 de angajați din sistemulrezidențial al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului(DGASPC) Iași vor fi izolați la locul de munca, prin rotație.Salariații DGASPC Iași au fost imparțiți in doua serii și vor fiizolați la locurile de munca in perioade de cate 14 zile. Peparcursul…

- Autoritațile județului au decis masuri speciale luate in caminele de batrani și copii din județul Buzau, in urma ordonanței militare numarul 8, care obliga personalul din centrele sociale sa ramana in izolare, la locul de munca, pentru o perioada de 14 zile. Astfel, conducerea Direcția Generala de Asistența…

- Pe perioada situației de urgența, guvernul vrea sa acorde sprijin financiar firmelor care trimit angajații in șomaj tehnic. Vom explica in cele ce urmeaza care este mecanismul de acordare a sprijinului de la stat și ce condiții trebuie sa indeplineasca firmele care solicita acest sprijin. Este vorba…