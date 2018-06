Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii elevilor si studentilor s-au intalnit miercuri cu vicepremierul Viorel Stefan, pentru a discuta despre programul de investitii “Investeste in tine”, anuntat de Guvern. In acest context, vicepremierul a declarat ca nu se doreste o modificare a sistemului de finantare a invatamantului si…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele patru luni cu un deficit de 6,05 miliarde lei si tot mai multe voci arata ca Guvernul nu mai are bani sa plateasca salariile si pensiile pana la finele acestui an. Chiar…

- Guvernul da credite cu dobanda 0%, garantate de stat in proportie de 80%. Executivul va aproba saptamana viitoare un program de creditare intitulat ”Investește in tine”, care se va adresa tinerilor cu varsta intre 16 si 26 de ani, dar si persoanelor cu varsta intre 26 si 55 de ani, avand ca obiectiv…

- UPDATE: Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta privind desfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, atributiile sale fiind transferate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un memorandum privind aprobarea continutului Programului de convergenta 2018-2021, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Programul de convergenta 2018-2021 (...) continua angajamentul de aderare la zona euro, precum si politica…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare a Romaniei pe termen lung, pana in 2040, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "O actualizare a Strategiei 2020 (...) pentru urmatorii 20 de ani, deci pana in 2040. Acest proiect…

- Guvernul a aprobat, miercuri, doua programe nationale in sprijinul persoanelor cu nevoi speciale, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi au fost adoptate unele masuri in sprijinul persoanelor cu nevoi speciale. Sunt propuneri venite de la Ministerul…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni - oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza.…