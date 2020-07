Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in prima lectura, programul ”Noua casa”, care inlocuiește ”Prima Casa”. Statul garanteaza 80% din valoarea creditelor, care pot ajunge pana la 140.000 euro Guvernul a aprobat, joi seara, in prima lectura, programul "Noua casa", una dintre prevederile…

- BUCUREȘTI. Guvernul a modificat, miercuri, hotararea privind starea de alerta, fiind introduse noi masuri in ceea ce priveste regulile de distantare fizica si protectie sanitara, intre care marirea de la 6 la 10 a numarului persoanelor care practica sportul in aer liber in grup, a anuntat, miercuri,…

- Guvernul a decis: mai multe persoane pot face sport impreuna, se pot organiza work-shopuri. Guvernul a modificat, miercuri, hotararea privind starea de alerta generata de epidemia de coronavirus și a introdus masuri noi referitoare la regulile de distanțare fizica, cat si la cele de protecție sanitara.…

- Guvernul a decis, in ședința de joi, sa aloce peste 578 de milioane de lei pentru reabilitarea cladirilor Universitatii din Bucuresti si a ASE, anunța MEDIAFAX.Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat ca Guvernul a decis sa aloce in jur de 578 de milioane de lei pentru reabilitarea…

- Executivul a decis trecerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat din subordinea Ministerului Afacerilor Interne in coordonarea Secretariatului General al Guvernului, a anuntat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului.Citește și: Lovitura pentru Calin Popescu Tariceanu! Decizie…

- Guvernul a decis numirea lui Gheorghe Cojanu in functia de prefect al municipiului Bucuresti, a anuntat joi seara seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „Au fost adoptate mai multe hotarari de guvern pentru eliberari si numiri de prefecti sau subprefecti. Dintre acestea mentionez hotararea…

- Guvernul a decis numirea lui Gheorghe Cojanu in functia de prefect al municipiului Bucuresti, a anuntat joi seara seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Au fost adoptate mai multe hotarari de guvern pentru eliberari si numiri de prefecti sau subprefecti. Dintre acestea mentionez hotararea…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta prin care se aloca 200.000.000 lei pentru derularea, pe o perioada de patru luni, prin intermediul mass-media, a unei campanii de informare a cetatenilor cu privire la regulile ce trebuie respectate pe perioada starii de urgenta si dupa 15 mai, a anuntat…