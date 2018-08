Masura este necesara pentru ca sistemul de pensii "sa fie financiar stabil in deceniile ce vor urma", a declarat Putin in timpul vizitei intreprinse in orasul Omsk din Siberia, potrivit agentiei TASS.



Parlamentul rus a aprobat provizoriu majorarea varstei de pensionare de la 55 la 63 de ani pentru femei si de la 60 la 65 de ani pentru barbati, potrivit Agerpres.



Propunerea a provocat numeroase proteste, mai ales in randul barbatilor, in conditiile in care 43% dintre barbatii din Rusia s-ar putea nici sa nu ajunga la varsta de 65 de ani, potrivit datelor pe ultimii doi ani…