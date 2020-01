Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat joi premierul Ludovic Orban. ‘In discutiile pe care le-am avut (…) am luat decizia de a ne angaja raspunderea in fata Parlamentului pentru alegerea primarilor in doua tururi’, a spus premierul, in sedinta de Guvern. …

- Alegerea primarilor in doua tururi este subiectul unui razboi total intre PNL și PSD, dar și subiectul unor negocieri intense. Surse guvernamentale ne-au preciat ca premierul Ludovic Orban iși va asuma raspunderea pe aceasta lege.Citește și: SURSE - PNL pregatește o mutare care va provoca…

- Liderii PSD au decis in sedinta Comitetului Executiv de marti ca vor depune o sesizare la CCR in acelasi timp cu depunerea unei motiuni de cenzura daca Guvernul isi asuma raspunderea pe adoptarea legii privind alegerea primarilor in doua tururi, au declarat surse social-democrate pentru Mediafax. Decizia…

- USR și PMP i-au cerut premierului Ludovic Orban ca Guvernul sa-și asume raspunderea pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi, dupa ce Camera Deputaților a respins introducerea pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a acestei inițiative, conform Mediafax.Discuțiile asupra…

- PSD va depune motiune de cenzura doar daca Guvernul îsi va asuma raspunderea pe alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, a declarat luni vicepresedintele Gabriel Zetea. În cazul în care Executivul își asuma raspunderea pentru bugetul pe 2020, PSD se va limita la a…

- Partidul Pro România nu va vota o moțiune de cenzura a PSD, care privește eventuala angajare a raspunderii Guvernului pe tema alegerii primarilor în doua tururi, declara la RFI senatorul Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al formațiunii. El precizeaza însa ca partidul sau va susține o…

- "Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide a unor probleme prin procedura asumarii raspunderii. Totusi, domnule prim-ministru Orban, ar fi fost de preferat sa treceti pe lista acelor situatii in care se impun masuri urgente si cea privind alegerea primarilor. Mai este jumatate de an…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…