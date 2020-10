Guvernul a decis numirea de noi subprefecti in judetele Hunedoara si Prahova si in Bucuresti.



Printr-o serie de hotarari adoptate in sedinta Executivului de miercuri seara, Marcel-Nicolae Morar a fost numit subprefect de Hunedoara, iar Madalina-Rozalia Petcu subprefect de Prahova. La Bucuresti a fost numit ca subprefect Corneliu Cirstea, fost subprefect de Arges.



Maria-Mihaela Duta a fost eliberata din functia de subprefect de Prahova. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu, editor online: Gabriela Badea)