Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in prima ședința a anului un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii locali pana la 1 ianuarie 2021,…

- Sorin Roșca Stanescu Legat de asumarea raspunderii și de o moțiune de cenzura in contrapartida, PSD se poate face ca ploua. Iar aceasta este o soluție rea. Sau introduce moțiunea și pierde prin neprezentare. Sau, atenție, introduce moțiunea, caștiga, da jos Guvernul și trebuie sa revina la butoane cu…

- Cateva mii de grefieri au ieșit in fata instantelor si a parchetelor la nivel național, astazi, de la ora 10.00, in timpul ședinței de plen a Camerei Deputaților, timp in care vor fi inchise arhivele și registraturile și suspendate ședințele de judecata, a anunțat Sindicatul Grefei Judiciare. La București,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat , la inceputul ședinței de guvern de miercuri, ca Executivul iși va angaja raspunderea pe legea bugetului, fapt fara precedent. Ludovic Orban a explicat ca este foarte dificil ca “printr-o dezbatere normala” in Parlament, legea bugetului sa fie adoptata pana la finalul…

- Senatul a decis astazi ca Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție sa activeze in continuare. Dupa ce a primit aviz negativ din partea Comisiei Juridice a Senatului, proiectul initiat de USR a fost respins in plenul Senatului cu 42 de voturi pentru. Drept urmare, SIIJ, numita și Secație…

- Sindicatele nu sunt de acord cu varianta propusa de Guvern pentru salariul minim, deoarece formula de calcul ar duce la inghețarea lui, intr-o perioada de timp. Liderii de sindicate s-au intalnit, marți, la Palatul Victoria, cu premierul Ludovic Orban, cu cancelarul Ionel Danca și cu minitrul Muncii,…

- Liderii de sindicate s-au intalnit, marți, la Palatul Victoria, cu premierul Ludovic Orban, cu cancelarul Ionel Danca și cu minitrul Muncii, Violeta Alexandru, in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, pentru dezbaterile pe tema salariului minim. Președintele Cartel Alfa Bogdan…

- La aproape doua saptamani dupa ce a primit mandatul de premier de la presedintele Iohannis, Ludovic Orban are de trecut primul test in Parlament. Opt dintre ministrii propusi de Ludovic Orban pentru a face parte din noul Cabinet vor raspunde azi tirului de intrebari din comisiile de specialitate. Ion…