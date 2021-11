Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce China și-a sfatuit cetațenii sa iși faca provizii de mancare și produse de prima necesitate, unii timișeni au cumparat cantitați mai mari de zahar și ulei, pentru a face fața nevoilor zilnice și situațiilor de urgența, precum o criza alimentara. Unele magazine din Timiș au decis sa limiteze…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a reușit o prelungire a contractului de furnizare a gazului pentru Colterm. Contractul va putea fi prelungit ulterior cu plata in avans. Astfel, timișorenii conectați la Colterm vor avea apa calda și caldura și in perioada urmatoare, timp in care Colterm și Primaria…

- Raed Arafat, a anunțat vineri, 15 octombrie, ca Bucureștiul nu va fi carantinat, chiar daca incidența infectarilor a ajuns la 15,83 la mie. In plus, DSU a preluat gratuit, de urgența, 396 de ventilatoare din depozitele Unifarm. Alte 5 ventilatoare pentru transport pacienți și 8 concentratoare de oxigen…

- Cseke Attila, ministrul interimar de la Sanatate, a tras un semnal de alarma joi seara, in data de 8 octombrie. In opinia oficialului Guvernului, Romania se afla intr-o situație de „criza majora”, in contextului valului 4 de COVID. Astfel, Attila spera deja sa nu se ajunga la cel mai pesimist scenariu,…

- De la inceputul pandemiei in Europa, specialiștii trag un semnal de alarma in privința maștilor sanitare contrafacute. Prin sistemul de alerta rapida, au fost identificate 264 de sortimente de maști sanitare, din care 40 sunt contrafacute. Dintre acestea, peste 80% sunt fabricate in China. In prezent…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, joi, in Islanda, cu 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, dar Mirel Radoi are și motive de tristețe. Selecționerul s-a plans de accidentari. “Chiar daca deocamdata nu am realizat mare lucru, a fost o victorie mare și e și…

- Coreea de Sud va face barter cu Romania pentru a primi vaccinuri contra Covid-19, spune ministerul de externe de la Seul, contrazicand informațiile oficiale din țara noastra privind donarea a aproape milion de doze catre aceasta țara asiatica, potrivit agenției Yonhap. Amintim ca, joia trecuta, Ministerul…

- 21 de zimbri vor fi eliberați in doua zone din Munții Fagaraș. Evenimentul va avea loc la sfarșitul saptamanii sub supravegherea specialiștilor fundației Conservation Carpathia. Zimbrii au fost aduși din Germania, Marea Britanie, Suedia și județul Neamț. Animalele vor fi eliberate in doua zone de reintroducere…