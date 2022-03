Guvernul a decis. Doar 7.000 de copii au fost afectați psihic de pandemie Executivul vrea sa aloce bani pentru ședințe de psihoterapie adresate copiilor intre 0 și 18 ani, care au fost afectați de restricțiile din pandemie. Din calculele Guvernului a reieșit ca doar 7.000 de copii romani necesita intervenție psihologica, aceștia primind, fiecare, cate 10 ședințe gratuite. Masura face parte din programul guvernamental ”Din grija pentru copii”. […] The post Guvernul a decis. Doar 7.000 de copii au fost afectați psihic de pandemie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

