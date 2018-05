Guvernul a decis majorarea plafonului maxim pentru beneficiarii eligibili ai programului ''Euro 200'' si continuarea sa si in 2018, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost luata o decizie privind, pe de-o parte, majorarea plafonului maxim pentru beneficiarii eligibili ai programului 'Euro 200' si in acelasi timp si o continuare in 2018 a acestui program. Asadar, programul 'Euro 200' va continua si in acest an si, stiti foarte bine, este destinat acordarii unui ajutor financiar pentru elevii si studentii din…