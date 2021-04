Actualele restricții vor fi prelungite inca o luna, dupa ce Guvernul a decis acest lucru in ședința de joi. Cu acest prilej a fost data o Hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. Romania a intrat in stare de alerta in data de 15 mai, dupa ce in precedentele doua luni fusese in vigoare starea de urgența. La cateva zile dupa ce a fost decretata, Parlamentul a intervenit și a modificat Hotararea de Guvern.…