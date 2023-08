Guvernul a decis care sunt românii ce vor rămâne șomeri. Ce posturi se desființează Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a anunțat masurile pe care le ia statul pentru diminuarea cheltuielilor bugetare, de la desființare de posturi vacante la dispariția unor structuri de conducere și reducerea numarului de funcționari de stat. „Pentru sectorul public, ministere, autoritați centrale și locale: reducerea cu 20% a numarului de secretari și subsecretari de stat”, […] The post Guvernul a decis care sunt romanii ce vor ramane șomeri. Ce posturi se desființeaza first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

