Guvernul a decis ca ziua de 30 aprilie să fie zi liberă Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, la inceputul sedintei de Guvern ca ziua de 30 aprilie va fi declarata zi libera. Pe ordinea de zi a Guvernului de ieri s-a aflat si hotararea privind declararea zilei de 30 aprilie ca fiind zi libera, astfel incat sa faca legatura dintre weekend si ziua de 1 Mai. Potrivit hotararii de Guvern, ziua de 30 aprilie se declara zi libera, astfel incat bugetarii sa aiba patru zile libere in minivacanta de 1 Mai. „Pentru ziua stabilita ca zi libera potrivit alin. (1), institutiile publice isi vor desfasura activitatea in regim de program normal in ziua de 5 mai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul sedintei de Guvern ca ziua de 30 aprilie va fi declarata zi libera. “Data de 30 aprilie va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti 1 mai este zi nelucratoare. Prevederile nu se aplica in locurile de munca in care activitatea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat oficial, in sedinta de guvern de joi, ca ziua de 30 aprilie va fi zi libera pentru angajatii la stat, informeaza Antena3.,ro Dancila a motivat decizia pein faptul ca 30 aprilie cade intr o zi de luni si este normal sa se faca o legatura intre weekend si ziua de 1…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat astazi (n.r. - 12. 04.2018) la inceputul sedintei de Guvern ca ziua de 30 aprilie va fi declarata zi libera, potrivit Mediafax.“Data de 30 aprilie va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti 1 mai este zi nelucratoare. Prevederile…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul sedintei de Guvern ca ziua de 30 aprilie va fi declarata zi libera. Pe ordinea de zi a Guvernului de joi se afla hotararea privind declararea zilei de 30 aprilie ca fiind zi libera, astfel incat sa faca legatura dintre weekend si ziua de 1 mai. "Pentru…

- Premierul Viorica Dancila a facut o gafa uriașa in plen, referindu-se la programul de guvernare al PSD. Intr-un moment al inteventiei sale, actualul sef al Guvernului a afirmat ca programul de guvernare al PSD si ALDE „nu a facut bine Romaniei“.Schimbare de proportii la Antena 1: O fosta vedeta…

- Premierul Viorica Dancila si ministrul muncii Lia Olguta Vasilescu s-au intalnit, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis pentru explicatii privind Legea salarizarii si efectele ei. Intalnirea a avut loc la solicitarea șefului statului de a discuta, la finalul primului trimestru, efectele…

- Premierul Viorica Dancila a decis, luni, constituirea Comitetului director pentru e-guvernare, care se va ocupa, in principal, de coordonarea integrata a interventiilor de e-guvernare, definirea planului de digitalizare si prioritizarea interventiilor de e-guvernare. Organismul se va reuni lunar si…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat, joi, ca a introdus in Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative, dintre care trei reprezinta prioritati. Acestea vizeaza acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati,…