Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Invitație catre voluntarii care doresc sa ia parte la Ziua curațeniei Naționale din cadrul proiectului „Let’s do it, Romania!” / Comunicat de presa august 30, 2023 10:53 Iata ca a venit momentul pe care l-am așteptat cu toții: Ziua de Curațenie Naționala! Pe 16 septembrie te invitam la…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul intregii zile in sudul si estul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Olteniei, in vestul si nordul Munteniei, precum si in zonele de munte. Judetele marcate cu cod galben…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila pe parcursul intregii zile in sudul si estul Transilvaniei, in cea mai mare parte a Olteniei, in vestul si nordul Munteniei, precum si in zonele de munte. Judetele marcate cu Cod galben…

- Ministerul Apararii continua campania de recrutare a rezervistilor voluntari pentru anul 2023 si anunta, marti, ca sunt disponibile peste 2.100 de locuri in Bucuresti si 38 de judete. „Ministerul Apararii Nationale continua, in perioada 07 – 25 august, campania de recrutare si selectie pentru…

- „Ministerul Apararii Nationale continua, in perioada 07 – 25 august, campania de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva, in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei in anul 2023”, anunta, marti, Ministerul Apararii, intr-un comunicat…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anunțat ca in ultimele trei zile au fost transmise 60 de mesaje RO-ALERT, in 12 judete, cu privire la prezenta ursilor in apropierea comunitatilor."In ceea ce priveste avertizarea populatiei , in perioada de referinta au fost transmise 75 mesaje…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Este valabila pe parcursul zilei in 21 de judete si in Capitala. Astfel, intre orele 10.00 – 22.00, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Carpatii Orientali,…

- Meteorologii au emis joi o avertizare Cod galben de averse și vant valabila pana la ora 21.00 in 18 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Suceava, Neamț, Bacau, Vrancea, Buzau, Harghita, Covasna, Prahova, Brașov, Sibiu, Argeș, Dambovița, Valcea, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj și…