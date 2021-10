Guvernul a aprobat in sedinta de sambata memorandumul privind dezvoltarea magistralei de metrou M6, astfel incat sa fie asigurata legatura de la Bucuresti la Aeroportul Otopeni “Henri Coanda”, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scriosteanu. “Astazi a fost aprobat in sedinta de guvern memorandumul cu tema ‘Aprobarea masurilor propuse privind optiunile de dezvoltare a magistralei de metrou M6, sectorul Nord. Si cele doua puncte care concluzioneaza memorandumul sunt: continuarea proiectului integral al magistralei M6 prin accelerarea demersurilor de licitare, contractare…