- Salariile de baza ale personalului din sanatate si asistenta sociala si din aparare, ordine publica si securitate nationala se majoreaza, de la 1 iunie, la nivelul stabilit de Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru anul 2022, potrivit Ministerului Muncii. Guvernul…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat joi ca Guvernul urmeaza sa aprobe ordonanta de urgenta prin care salariile unor angajati din Sanatate, Asistenta Sociala, Aparare si Ordine Publica vor fi aduse la grila din 2022. ‘In sedinta de Guvern de astazi aprobam si vom lua decizia in ceea ce priveste ordonanta…

- In plina criza bugetara, cand Guvernul a dat o Ordonanta de Urgenta prin care vrea sa controleze drastic cheltuielile publice, Salubritatea Craiova isi duce 16 dintre angajati la formare profesionala, pe bani frumosi. Si unde altundeva poti avea mintea limpede si relaxata pentru a putea asimila informatii…

- Amenințat cu un val de proteste nu doar de catre profesori, ci și de polițisti și de angajații din Sanatate, Guvernul vrea sa majoreze prin OUG și salariile acestora pana la nivelul maxim de salarizare prevazut in lege pentru anul 2022. Creșterile salariale s-ar aplica incepand din luna iunie 2023.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca Ordonanta privind majorarile salariale pentru personalul din invatamant a fost dezbatuta cu liderii sindicali si au fost preluate toate observatiile acestora. El a tinut sa asigure cadrele didactice ca tot ceea s-a discutat cu guvernantii s-a si…

- Spania va interzice anumite activitati de munca realizate in aer liber in conditii de caldura severa, a anuntat ministrul spaniol al Muncii, Yolanda Diaz, miercuri, in contextul in care tara iberica se confrunta tot mai frecvent cu temperaturi ridicate ca urmare a schimbarilor climatice, informeaza…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a propus luni, in coalitia de guvernare, impozitarea progresiva a veniturilor care depasesc salariul presedintelui, respectiv 25.000 de lei, masura care ar urma sa se aplice atat la stat cat si la privat. Ministerul Finantelor trebuie sa vina cu o analiza, intr-o saptamana,…