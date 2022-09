Guvernul a blocat mii de vouchere sociale. Care este motivul 63.000 de vouchere sociale au fost blocate de oficialii din Guvern, dupa ce s-a constatat ca beneficiarii aveau venituri de peste 1.500 de lei, a anunțat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Autoritațile au stabilit ca peste 63.000 dintre beneficiarii care au primit voucherele sociale de 50 de euro nu ar fi trebuit sa le […] The post Guvernul a blocat mii de vouchere sociale. Care este motivul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

