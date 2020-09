Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a atacat la Curtea Constituționala a Romaniei legea promovata de presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, prin care actiunile detinute de Ministerul Tranporturilor la Aeroportul International Timisoara sunt transferate la autoritatile locale. Simonis se intreaba ce manevre se…

- Presedintele PMP Timis este convins ca partidul pe care il reprezinta va fi surpriza alegerilor locale in judetul Timis. „Ieri am facut o plimbare prin centrul Timisoarei alaturi de colegii candidați de pe listele pentru Consiliul Județean Timis si Consiliul Local Timisoara, am vorbit cu cetatenii si…

- Proiectul de lege prin care actiunile Aeroportului International Timisoara trec de la Ministerul Tranporturilor la autoritatile locale a fost votat in Camera Deputatilor. Potrivit proiectului, 55% din actiuni vor reveni CJ Timis, iar 25% CL Timisoara. Restul de 20 de procente apartin Fondului Proprietatea.…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o Ordonanța care prevede decontarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, a achiziției unui numar de 500.000 de tablete pentru elevi, cumparate de autoritațile locale sau de inspectoratele școlare. In ședința de miercuri, Guvernul a adoptat mai multe ordonanțe…

- Deputatul de Timis si liderul PSD Timis vine cu o veste mult asteptata. Si anume, Aeroportul International Timisoara va fi transferat din subordinea Ministerului Transporturilor catre autoritatile locale si judetene. „Am spus, am facut! Vorbele trebuie neaparat sa fie urmate de fapte. A trecut de Senat…

- Aeroportul Internațional ”Traian Vuia” Timișoara va fi preluat de la Ministerul Transporturilor și transferat autoritaților locale și județene, proiectul prin care se propunea acest lucru trecand de Senat. Deputatul PSD de Timiș Alfred Simonis este cel care a depus aceasta inițiativa legislativa, prin…

- Deputatul de Timiș Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, a anunțat ca proiectul prin care Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara urmeaza sa fie preluat de la Ministerul Transporturilor și transferat autoritaților locale și județene a trecut de Senat „Este un pas imens…

- Legea privind acordarea de masti pentru persoanele vulnerabile este constituționala, a decis, miercuri, Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), care a respins obiecția formulata de Guvern, transmite Mediafax. In urma deliberarilor, Curtea Constituționala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata,…