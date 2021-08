Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgența care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum si activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate. Potrivit actului normativ, pentru activitatea de administrare a vaccinului impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, validata ca serviciu de vaccinare in Registrul electronic […] Citește Guvernul a aprobat vaccinarea la domiciliu și in ambulatorii. Cați bani vor primi medicii de familie pentru fiecare inoculare in Alba24 .