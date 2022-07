Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri Memorandumul prin care Banca Europeana de Investitii va sprijini Romania in implementarea proiectelor finantate din fondurile alocate pentru 2021 - 2027, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Fii la curent cu cele mai…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri Memorandumul prin care Banca Europeana de Investitii va sprijini Romania in implementarea proiectelor finantate din fondurile alocate pentru perioada 2021 - 2027, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis catre Comisia Europeana 12 din cele 16 Programe Operationale 2021-2027, cu o alocare aproximativa de 33 miliarde euro (77% din totalul disponibil), informeaza un comunicat al MIPE privind bilantul principalelor activitati derulate in…

- Romania nu a cheltuit bani din prefinantare, pentru ca nu au fost operationalizate structurile organizatorice necesare implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a declarat, ieri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Eu am spus ca nu am cheltuit bani…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), Guvernul Romaniei a avizat, miercuri, Programul Operational Regional al Regiunii Vest pentru exercitiul financiar 2021-2027. In premiera, Regiunea Vest devine astfel prima din cele opt regiuni din Romania…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) estimeaza creșteri mai mici pentru economia Romaniei pentru 2022 și 2022, scrie Agerpres.ro. Dupa un avans de 5,9% in 2021, Romania ar urma sa inregistreze in acest an o creștere de 2,5% și de 3% anul viitor. Estimarile anterioare erau pentru…

- Administrația USR din Timișoara, in frunte cu primarul Dominic Fritz, a demarat mai multe lucrari și investiții in ultima luna, in Timișoara, pe langa continuarea proiectelor mari de infrastructura. Pentru finanțarea proiectelor s-au atras fonduri europene și s-au incheiat parteneriate cu Banca Mondiala…

- Bursa de Valori București publica astazi Ghidul privind raportarea ESG, dezvoltat cu sprijinul BERD Ghidul ofera indrumare cu privire la raportarea non-financiara a emitenților pentru a raspunde așteptarilor ESG ale investitorilor In anul 2021, BERD a investit 546 milioane EUR in Romania. Totalul investițiilor…