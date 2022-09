Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 98.667 de persoane, dintre care 11.749 de cetateni ucraineni (in creștere cu 15,1 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.727 cetateni ucraineni (in…

- In data de 22.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.360 de persoane, dintre care 12.521 de cetateni ucraineni (in creștere cu 10,9 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 8.448 cetateni ucraineni (in…

- In data de 20.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 96.895 de persoane, dintre care 10.732 de cetateni ucraineni (in creștere cu 16,2% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.353 cetateni ucraineni (in…

- In data de 17 iunie in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.798 de persoane, dintre care 9.147 de cetateni ucraineni (in scadere cu 6,3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.162 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- In data de 13.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 107.859 de persoane, dintre care 7.623 de cetateni ucraineni (in crestere cu 10,5% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.115 cetateni ucraineni (in…

- Soluțiile pentru optimizarea traficului de marfuri, la frontiera Republicii Moldova cu Romania și Ucraina, au fost identificate astazi, in cadrul reuniunii ministeriale, de la București, la care a participat prim-ministra Natalia Gavrilița. In urma discuțiilor purtate, s-a decis asupra implementarii…

- Camioanele stau ore in șir in vamile romanești de la granița cu Ucraina, la Siret timpul de așteptare fiind de 13 ore, 780 de minute, pe sensul de ieșire din țara. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a explicat de ce sunt aceste cozi, scrie News.ro . Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, joi,…