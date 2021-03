Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. „Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta. (…) Exista…

- ”Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost transmis in aceasta dimineata Parlamentului spre dezbatere si aprobare”, a transmis, marti, Executivul. Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, bugetul pentru anul 2021, iar documentul va merge pentru aprobare in Parlament. Premierul Florin Citu…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un Memorandum propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene impreuna cu Ministerul Sanatatii care urgenteaza alocarea a 50 de milioane de euro, fonduri europene prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), pentru cresterea sigurantei pacientilor in…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca, in sedinta de Guvern de miercuri, a fost aprobat un memorandum privind alocarea de fonduri europene pentru a imbunatati sistemele de avertizare din spitale. "Astazi, in sedinta de Guvern, am aprobat un memorandum care (...) arata ca exista surse pe care le putem…

- Executivul a adoptat in sedinta de Guvern de miercuri propunerea Ministerului de Finante de a continua si dupa 1 ianuarie 2021 masurile de sprijin acordate celor aflati in dificultate din cauza pandemiei COVID-19, conform unui comunicat al ministerului, informeaza Agerpres.

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri un memorandum privind finalizarea Mecanismului de Cooperare si Verificare, prin care stabileste un calendar "ambitios" de demersuri in acest sens, a anuntat premierul Florin Citu.

- Guvernul a aprobat majorarea salariului minim brut la 2.300 lei. Minimul pentru studii superioare ingheața la nivelul de anul trecut Guvernul a aprobat, miercuri, actul normativ prin care se stabileste salariul minim brut pe tara pentru 2021 la 2.300 de lei lunar, a anuntat prim-ministrul Florin Citu.…