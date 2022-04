Guvernul a aprobat un împrumut pentru reabilitarea și refacerea unor obiective culturale Guvernul a aprobat, joi, memorandumul referitor la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de 216 milioane de euro, pentru sustinerea proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit si a cladirilor cu destinatie culturala, a anuntat ministrul Culturii, Lucian Romascanu. „Astazi s-a aprobat Memorandumul de aprobare Acordului-cadru de imprumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care inseamna pe urmatoarea perioada o suma de 216 milioane de euro pentru reabilitarea si refacerea de obiective culturale. Va spun, si sunt bucuros… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pina pe 3 iulie, Muzeul de Istorie din Suceava gazduiește o importanta expoziție dedicata implinirii a 565 de ani de la urcarea pe tron a voievodului Ștefan. Expoziția se intituleaza și este organizata de Muzeul Național al Bucovinei, Arhivele Naționale de la București, Suceava și Iași […] The post…

- Muzeul National de Arta al Romaniei expune, pentru prima data in fata publicului, o icoana daruita de mitropolitul Kievului regelui Carol I, in 1898, in semn de solidaritate cu muzeografii din Ucraina. “Solidari cu colegii nostri din Ucraina, nevoiti in aceste zile sa inchida muzeele pentru a salva…

- Potrivit INFP, in ziua de 14.03.2022, 09:31:53 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.2, la adancimea de 167.85 km.Cutremurul s-a produs la 46km NE de Pitesti, 60km SV de Brasov, 75km NV de Ploiesti, 100km SE de Sibiu, 116km NV de…

- Pentru a face fața numarului foarte mare de cereri pentru eliberarea pașapoartelor, serviciile din 20 de județe și-au prelungit programul de lucru cu publicul cu cel puțin doua ore, a anunțat Ministerul de Interne miercuri, intr-un comunicat de presa.Din 24 februarie, de cand Rusia a atacat Ucraina,…

- Serviciul Google Street View actualizeaza harțile din Romania, anunța un comunicat de presa transmis marți, 8 martie 2022. Mașinile Google Street View revin in Romania la jumatatea lunii martie. Pe parcursul anului 2022, ele vor strabate șoselele țarii, parcurgand peste 120 de localitați și drumurile…

- Masinile Google Street View vor „vizita” peste 120 de localitati si drumuri adiacente de la jumatatea lunii martie, pentru a actualiza imaginile Street View din orase, sosele si autostrazi pe Google Maps, informeaza marți compania de tehnologie, citata de Agerpres . Masinile Google vor acoperi din 15…

- Mai multe cladiri din subordinea Ministerului Culturii vor fi iluminate, luni, incepand cu ora 18.00, in culorile steagului national, cu prilejul celebrarii celor 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane, potrivit news.ro. La eveniment vor participa: Palatul Culturii din Timisoara, Muzeul…

- Personalitatea istoricului Nicolae Iorga, fost rector al Universitatii din Bucuresti (UB), este omagiata intr-o expozitie deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), la 150 de ani de la nasterea acestuia, potrivit unui comunicat al UB transmis, marti, AGERPRES. Piese din colectia…