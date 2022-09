Stiri pe aceeasi tema

- Elevii medaliati cu aur la olimpiadele internationale vor primi un premiu de 20.000 de lei, la fel si scolile unde invata acei elevi, in baza unei hotarari aprobate de Guvern, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. "Regleaza nivelul premiilor pentru olimpicii romani care au obtinut rezultate…

- Avocatul Poporului considera ca eliminarea burselor sociale pentru elevii din mediul rural care merg la liceu in alta localitate este „surprinzatoare” si „nedreapta”. „Prin Ordinul ministrului Educatiei nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri, 14 septembrie, in debutul ședinței de guvern, dublarea sumelor pentru transportul elevilor care fac naveta pana in localitatea in care invața. Masura este inclusa intr-o ordonanța de urgența care ar putea intra saptamana viitoare pe agenda guvernului.Cimpeanu…

- Pentru prima data dupa 3 luni și 20 de zile, la ședința de luni, de la Palatul Victoria, cei prezenți au purtat masca de protecție. Intalnirea la care a fost reluat portul maștii chirurgicale a avut loc intre premierul Nicolae Ciuca, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu și rectorii și reprezentanții…