Stiri pe aceeasi tema

- CFR va primi un ajutor de stat de peste 43 de milioane de euro, din cauza pandemiei. Guvernului Romaniei a adoptat, astazi, o Ordonanța de Urgența pentru acordarea unui ajutor de stat pentru CFR. Acesta va fi acordat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 de catre Societatea…

- Guvernul Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care permite persoanelor fizice care gazduiesc cetateni ucraineni sau apatrizi, aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, sa beneficieze de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judetene de Urgenta…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat, miercuri, ca Executivul a aprobat o Ordonanta de Urgenta prin care persoanele fizice care gazduiesc refugiati ucraineni vor beneficia de decontarea din bugetul Inspectoratelor Judetene de Urgenta a cheltuielilor cu hrana si cazarea. Sumele…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta intentia Guvernului de a aproba, saptamana viitoare, o Ordonanta de Urgenta care sa reglementeze masuri de sprijin in contextul majorarii preturilor la electricitate si gaze naturale si care sa intre in vigoare de la 1 aprilie. Virgil Popescu a anuntat ca,…

- Pana in prezent Romania a cheltuit 54,7 milioane lei pentru a veni in sprijinul refugiatilor. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finalul sedintei Executivului. Guvernul este in contact permanent cu Comisia Europeana. In privinta calculelor pe care tara noastra…

- ​Comisia Europeana a aprobat un ajutor în valoare de 43,63 milioane euro pentru a compensa paguba suferita de catre CFR Calatori, în urma pandemiei de COVID-19 și a restricțiilor impuse de catre guvernul României pentru a limita raspândirea virusului. În lunile de lockdown…

- Medicii de familie care au contract cu CAS vor putea face teste rapide antigen: Ce suma se va primi pentru fiecare testare Medicii de familie care au contract cu CAS vor putea face teste rapide antigen: Ce suma se va primi pentru fiecare testare Ordonanta de Urgenta care permite medicilor de familie…