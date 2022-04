Conform Directivei (UE) 2019/882 privind cerintele de accesibilitate aplicabile produselor si serviciilor, cererea de produse si servicii accesibile este ridicata si se preconizeaza ca numarul de persoane cu dizabilitati va creste semnificativ. Un mediu in care produsele si serviciile sunt mai accesibile contribuie la o societate mai favorabila incluziunii si faciliteaza o viata independenta pentru persoanele cu dizabilitati. Cerintele de accesibilitate nationale difera in prezent de cele ale statelor din Uniunea Europeana, in ceea ce priveste atat domeniul de aplicare, cat si la nivelul detaliilor,…