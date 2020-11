Guvernul a aprobat Strategia de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în România La propunerea Ministerului Sanatații, Executivul a aprobat Hotararea de Guvern privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Sanatații, transmis sambata, strategia de vaccinare a fost elaborata de catre Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, organism interministerial in subordinea directa a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea Prim-ministrului. Documentul stabilește viziunea, principiile și modul de acțiune pentru administrarea in Romania a vaccinurilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

