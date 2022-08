Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, o hotarare privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara, pentru suplimentarea bugetului MAI, pentru decontarea din bugetul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta a cheltuielilor cu hrana si cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii…

- Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, actul normativ prevede scoaterea definitiva din fondul forestier national a unei suprafete de 30,2676 hectare de padure de catre Complexul Energetic Oltenia, in vederea efectuarii lucrarilor pentru mentinerea si dezvoltarea carierei de lignit Tismana 1,…

- Un proiect de act normativ ce va fi aprobat joi in ședința de guvern prevede scoaterea definitiva din fondul forestier național, fara compensare, de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia a terenului in suprafata de 30,2676 ha, in vederea realizarii obiectivului „Lucrari pentru menținerea și dezvoltarea…

- „Astazi as vrea sa va semnalez si faptul ca Guvernul a aprobat alocarea din fondul de interventie aflat la dispozitia sa, suma de 9,5 milioane lei pentru executarea in regim de urgenta a unor operatiuni de dragare a fluviului Dunarea si a altor lucrari specifice, pentru a inlatura starea de risc generata…

- Guvernul a aprobat finanțarea pentru spitalele regionale din Craiova, Iași și Cluj, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Urmeaza etapa de proiectare și apoi licitația pentru inceperea lucrarilor.

- Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare economico-sociala a Vaii Jiului, cu un buget alocat de peste 230 de milioane de euro, a informat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul a aprobat, miercuri, unul dintre proiectele anunțate de ministrul Culturii, senatorul Lucian Romașcanu, inca de la inceputul celui de-al doilea mandat in fruntea ministerului: memorandumul cu tema „Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sustinerea editarii revistelor si publicatiilor…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi proiectul de lege privind zonele metropolitane, prin care se propune funcționarea acestor structuri ca asociații de dezvoltare intercomunitara in jurul Capitalei, a municipiilor reședința de județ sau a altor municipii, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila.…