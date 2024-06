Guvernul a aprobat salariul minim european

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat Legea privind stabilirea salariilor minime europene, prin care se asigura transpunerea in legislația naționala a Directivei (UE) 2022/2041 din 19 octombrie 2022 a Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, anunța Ministerul Muncii.…

- Executivul a aprobat joi cheltuielile necesare pentru implementarea unui sistem informatic performant in cadrul Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), complet integrat, care sa permita aplicarea coerenta si unitara a reglementarilor legale din domeniul sistemului public de pensii si al asigurarii…

- Guvernul intenționeaza sa contracareze munca nedeclarata prin intermediul tichetelor de munca, oferindu-le in loc de remunerație in bani pentru un anumit segment de angajați. Aceste tichete, in valoare de 15 lei fiecare, vor fi disponibile pentru achiziționare online, prin Poșta Romana sau de la agențiile…