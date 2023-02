Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, restituirea esalonata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate retinute pentru pensiile ce depasesc 4.000 de lei, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. "Este vorba de o restituire din oficiu pentru sumele retinute in cursul…

- Guvernul a aprobat infiintarea Observatorul laptelui si al produselor lactate, structura care va functiona la nivelul Ministerului Agriculturii si va monitoriza piata in acest domeniu, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. „Guvernul a aprobat hotararea privind aprobarea…

- Guvernul a decis, miercuri, ca pensionarii cu venituri pana la 1.608 lei sa beneficieze, de la 1 ianuarie 2023, de medicamente compensate in procent de 90%, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ‘S-a aprobat astazi hotararea de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind…