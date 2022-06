Stiri pe aceeasi tema

- Benzinarii din Romania nu vor fi obligați sa reduca prețul la pompa pentru consumatori. Este informația pe care a clarificat-o ministrul Economiei, Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Guvernul a aprobat joi ordonanța de urgența care prevede reducerea prețului carburnaților cu 50 de bani. Dupa decizia executivului, ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca masura intra in vigoare din aceasta noapte, insa ar mai putea trece cateva zile pana vom vedea prețuri mai mici la pompa.

- Guvernul de la Londra a cerut autoritatii de supraveghere a concurentei o ancheta privind piata de retail a combustibililor, deoarece preturile la pompa au atins niveluri fara precedent, deși autoritațile au impus o reducere a taxelor, care ar fi fost transferata consumatorilor. Potrivit Reuters, secretarul…

- Guvernul a aprobat planul de urgenta pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania, care prevede mai multe masuri si proceduri care prin pot fi anulate, reduse sau eliminate efectele unor perturbari in aprovizionarea cu gaze naturale, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, hotararea prin care aproximativ 3.000 de transportatori rutieri de marfa si de persoane vor beneficia de o schema de ajutor de stat de 300 milioane de lei pentru compensarea cresterii pretului la combustibil, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Angajatorii care maresc cu 200 de lei salariile angajaților cu venituri mici vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor pentru aceasta suma. Decizia a fost luata de Guvern in ședința de miercuri. Ordonanța de urgența ce conține aceste prevederi face parte din pachetul „Sprijin pentru Romania”,…

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Guvernul a anunțat, miercuri, ca din data de 10 februarie pana in prezent au intrat in Romania 667.725 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.335 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 7.524 cetateni ucraineni, 4.305 direct din…