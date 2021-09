Guvernul a aprobat rectificarea bugetară. Cîțu: Mergem pe o estimare de creștere economică de 7% Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, ca Executivul a aprobat in ședința de astazi proiectul OUG pentru rectificarea bugetara. „In prima parte a anului investițiile au avut o contribuție majora la creșterea economica, ele sunt motorul creșterii economice. Se schimba estimarea de creștere economica, suntem pe o estimare de 7%. Deficitul bugetar estimat este de 7,13% din PIB, o scadere micuța fața de deficitul asumat inițial. Ministerul Sanatații, cel al Dezvoltarii, MIPE și Transporturile primesc cele mai mari sume la rectificarea bugetara. Ministerul Finanțelor – pana acum am strans cereri de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In sedinta de Guvern de astazi am aprobat rectificarea bugetara pe anul 2021, prima rectificare bugetara pe acest an. La baza rectificarii sta o reevaluare a Produsului Intern Brut, in lumina informatiilor referitoare la cresterea economica, PIB are o valoare nominala acum de 1,17 miliarde fata de…

- Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca Guvernul a aprobat rectificarea bugetara. Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Investitiilor Europene si Ministerul Transporturilor primesc cei mai multi bani. Bugetul Ministerului Sanatații crește cu 3,7 miliarde lei, Ministerul Dezvoltarii…

- Florin Cițu face declarații, marți, la finalul ședinței de guvern care a avut loc la ora 14:00. Executivul a aprobat in ședința de astazi proiectul de ordonanța de urgența pentru rectificarea bugetara, potrivit unui anunț al guvernului.Principalele declarații ale lui Florin Cițu:In ședința de azi am…

- Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Educatiei si Ministerul Finantelor, la actiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetara, conform proiectului publicat vineri seara pe site-ul MF. Astfel, pentru Ministerul…

- Ministerul Sanatatii, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Educatiei si Ministerul Finantelor, la actiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetara, conform proiectului publicat vineri seara pe site-ul MF. Astfel, pentru Ministerul Sanatatii…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca vor exista modificari cu siguranta fata de forma initiala a rectificarii bugetare si si-a exprimat speranta ca aceasta va fi aprobata cat mai curand. „Inca ne uitam la cifre si vedem care sunt propunerile, dar in continuare rectificarea trebuie sa tina cont…

- Premierul Florin Citu a motivat propunerea sub solicitari in cazul unor ministere printr-o execuție bugetara slaba a acestora. El a mai spus ca exista ministere unde exista proiecte cu executie zero si va prezenta aceste date in raportul semestrial. „Am vazut discutii in spatiul public despre rectificarea…

- „Stiti foarte bine, conform Legii responsabilitatii fiscal-bugetare, Ministerul Finantelor trebuie sa prezinte un raport privind situatia economica si bugetara. Cel mai probabil, in jurul datei de 15 august se va adopta rectificarea bugetara. Aceasta discutie cu rectificarea se face sau nu se face la…