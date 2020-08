Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, la ora 17:00, Ludovic Orban și-a convocat miniștri in ceea ce ar putea fi ultima lor ședința de Guvern. Luni, PSD a anunțat ca introduce moțiunea de cenzura, iar la sfarșitul saptamanii, cel mai devreme, ar putea fi votata. Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern se afla inscris un proiect…

- Ministrul de Finanțe Florin Cițu a prezentat modul in care se vor imparți banii la rectificarea bugetara din aceasta luna. Acesta a aratat ca vor primi mai mulți bani ministerele Sanatații și Muncii, primul pentru combaterea crizei sanitare, iar cel din urma avand de plata majorarea pensiilor și a alocațiile.Rectificarea…

- Citu spune ca va aloca mai mulți bani pentru sanatate și investiții, la rectificarea bugetara: ”Guvernul va aproba vineri Ordonanta de Urgenta” Guvernul va aproba vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara, a declarat,…

- Executivul are in discutie, ca variante de lucru, majorarea cu 15% a alocatiilor pentru copii si a punctului de pensie, de la 1 septembrie 2020, au declarat surse guvernamentale, pentru News.ro....

- Premierul Ludovic Orban arata ca Executivul va crește pensiile, dar nu cu 40% ci cu un procent ca sa permita și plata in continuare a acestora. Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica noua taxa speciala și cine este vizat ”Vom crește…

- Presedintele interimar al PSD, a declarat ca premierul Ludovic Orban are, de acum inainte, resursa necesara pentru dublarea alocatiilor si marirea pensiilor, dupa ce legea privind impozitarea pensiilor a trecut de Parlament. "PSD a asteptat, timp de sase luni, pe domnul Orban si Guvernul PNL, sa vina…

- "In ceea ce priveste masurile de relaxare, noi nu am inchis niciodata toata economia. Constructiile, investitiile in infrastructura au functionat, tot ce a fost santier a functionat in aceasta perioada, chiar si in perioada de stare de urgenta, dupa aceea am relaxat conditiile in ordine inversa de…

- Guvernul va mari alocatiile copiilor in cazul in care legea va intra in vigoare, iar sursa de finantare va fi identificata la rectificarea bugetara, care va avea loc peste o luna, a declarat, joi seara, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "Asteptam ca actul normativ sa mearga…