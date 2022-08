Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, proiectul de lege cu privire la transpunerea unei directive a Comisiei Europene care va modifica legea 85/2018 a rezervelor obligatorii de titei ale Romaniei, a transmis Ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal este parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca. Unele masuri, cum ar fi creșterea accizelor la alcool și tutun, ar urma sa intre in vigoare din august, in timp ce majoritatea…

- Guvernul a aprobat in cadrul sedintei de miercuri, un proiect prin care studentii, familiile si cuplurile pot contracta credite care vor fi garantate de stat. Banii vor putea fi folositi pentru plata chiriei, finalizarea studiilor, respectiv cheltuieli pentru cresa, gradinita sau chiar cumpararea unui…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un proiect care consolideaza activitatea ANABI, iar institutia va putea recupera produse ale infractiunilor aflate inclusiv jurisdictii offshore. „Acoperim un vid legislativ”, a declarat ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, precizand ca, in lipsa acestui act…

- In timp ce de scumpiri nu se ocupa nimeni sa le stopeze temporar prin diverse masuri, executivul arata ca ii pasa de romanii nevoiași și mai pompeaza cate 700 de lei de la 1 iulie la pensii. Este o suma ce va intra in conturile a peste 3 milioane de romani, anunța chiar premierul. In aceasta perioada,…

- Deputații au aprobat, in ședința de astazi, proiectul de lege pentru modificarea Legii privind contractele de credit pentru consumatori, Legii cu privire la Banca Naționala a Moldovei, Codului civil.

- Liderul deputatilor AUR, George Simion, a declarat, marti, ca legea offshore este foarte importanta si nu intelege graba cu care actul normativ este trecut prin Parlament, beneficiarul gazelor din Marea Neagra fiind o companie de stat, dar nu a statului roman, ci a celui austriac. „Este o lege foarte…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativa pentru modificarea Legii offshore, care reglementeaza operatiunile petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol atat in perimetrele petroliere offshore, cat si onshore de adancime, stabilind ca statul roman va avea…