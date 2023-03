Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul de Lege privind Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. Actul va permite emiterea autorizațiilor de construcție in 65 de zile, termen care in prezent poate ajunge și la un an, anunța Ministerul Dezvoltarii. „Este cel mai important act normativ…

- Guvernul a aprobat, miercuri, 1 martie, un proiect de lege care prevede, intre altele, interdictia de inchiriere sau cedare in comodat sau folosinta a apartamentelor in blocurile de locuinta clasificate cu risc seismic I, a anuntat ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, citat de Agerpres . „Se propune…

- Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind reformarea pensiilor acordate unor categorii profesionale in baza unor legi speciale, cum este cazul magistraților, al militarilor, diplomaților sau angajaților Curții de Conturi. Ministrul muncii Marius Budai a explicat ca principalele prevederi vizeaza…