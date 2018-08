Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, trei memorandumuri cu privire la Lista nationala de proiecte prioritare pe care Romania le va promova la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care se va desfasura la Bucuresti, in luna septembrie, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului a subliniat importanta intensificarii consultarilor si cooperarii bilaterale pe toate temele de interes comun, precum "sporirea prezentei investitionale, racordarea ireversibila a Republicii Moldova la UE si, implicit, la Romania, sub raport…

- Premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand inlocuitorii lor. Sedinta saptamanala de guvern a fost anulata. In avanpremiera mitingului de azi, caravanele cu romanii veniti din diaspora au traversat joi tara in drumul lor spre Capitala, fiind intampinate cu…

- Guvernul a aprobat un ajutor pentru industria cinematografica, de 50 de milioane de euro pe an. Schema de ajutor isi propune stimularea productiei de filme prin incurajarea initiativei private in domeniile creatiei, finantarii productiei si distribuirii filmelor romanesti sau realizate cu participare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ministrul de externe muntenegrean, Srdjan Darmanovic, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, context in care premierul roman a subliniat importanta majora a optiunii strategice clare de aderare a Muntenegrului la NATO si a reconfirmat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, context in care premierul a subliniat prioritatea acordata de Guvern pentru extinderea colaborarii economice bilaterale romano-indiene.…

- Dezbaterea "Viitorul digital al Europei", gazduita miercuri de Senatul Romaniei, va reuni reprezentanti ai Parlamentului, ai Guvernului, ai mediului academic si ai companiilor de IT&C, avand ca tema prioritatile sectorului digital, in contextul pregatirii si exercitarii presedintiei rotative a Consiliului…

- Compania Airbus Helicopters ar putea inceta activitatile de productie in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav, a semnalat directorul general al firmei, Bruno Even, citat de cotidianul La Tribune.