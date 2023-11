Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru romani! Patru servicii vor fi la un click distanța: naștere, casatorie, divorț și decesPatru dintre serviciile de stare civila vor fi la un click distanța: naștere, casatorie, divorț și deces, anunța ministrul Cercetații și Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunța mediafax. „Patru…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat ca „patru dintre serviciile de stare civila vor fi la un click distanta - nastere, casatorie, divort si deces”, datorita proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila - SIIEASC”, un proiect de anvergura…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a anuntat ca „patru dintre serviciile de stare civila vor fi la un click distanta - nastere, casatorie, divort si deces” datorita proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila - SIIEASC”, un proiect de anvergura…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 212.627.982,27 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 187 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” . Facturile au fost depuse de autoritatile publice locale din 40 de județe,…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, vineri seara, la Iasi, ca Mihai Chirica si Costel Alexe au sustinerea PNL pentru a candida din nou la Primaria Iasi, respectiv sefia Consiliului Judetean, invocand si procentele pe care cei doi le au in sondajele de opinie. “Ca orice partid politic, facem sondaje.…

- Marcel Ciolacu a declarat ca rectificarea bugetara va avea loc in acest an, insa nu știe daca aceasta va fi negativa sau pozitiva. „Vom face anul acesta, conform legii, rectificarea bugetara. Nu inteleg ce pricipii. Haideti sa vedem daca avem de-a face cu o rectificare pozitiva sau negativa. Asta e…

- Curtea de Conturi a Romaniei a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca in tara noastra, “capacitatea infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor este afectata semnificativ atat in ceea ce priveste prevenirea riscului de inundatii, cat si in perspectiva limitarii efectelor produse…

- Aceasta reglementare are in vedere crearea unui cadru legal unitar aplicabil proiectelor de infrastructura de transport, eliminarea blocajelor aparute in implementarea proiectelor aferente infrastructurii si accelerarea punerii in functiune a obiectivelor de investitii, arata comunicatul de presa al…