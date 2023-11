Guvernul a aprobat proiectele de investiţii publice pentru 2024. Lista cuprinde 221 de proiecte Guvernul a aprobat in sedinta un Memorandum cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizarii proiectelor de investitii publice semnificative ce urmeaza a fi utilizate in procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2024. Astfel, ”Guvernul a aprobat lista proiectelor de investitii publice semnificative prioritizate, conform OUG nr. 88/2013, in vederea includerii acestora in proiectul de buget pentru anul 2024”. Potrivit Executivului, ”lista elaborata de Ministerul Finantelor include 221 de proiecte de investitii publice semnificative, cu cele mai ridicate beneficii economice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in sedinta un Memorandum cu tema: Aprobarea rezultatelor prioritizarii proiectelor de investitii publice semnificative ce urmeaza a fi utilizate in procesul de elaborare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2024. Astfel, ”Guvernul a aprobat lista proiectelor de investitii…

- Patru dintre serviciile de stare civila – nastere, casatorie, divort si deces – vor fi la un click distanta, a afirmat, miercuri, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan. „Asta datorita primului proiect de anvergura in dezvoltarea serviciilor de e-guvernare, finalizat de Ministerul…

- Vești bune pentru romani! Patru servicii vor fi la un click distanța: naștere, casatorie, divorț și decesPatru dintre serviciile de stare civila vor fi la un click distanța: naștere, casatorie, divorț și deces, anunța ministrul Cercetații și Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunța mediafax. „Patru…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat ca „patru dintre serviciile de stare civila vor fi la un click distanta - nastere, casatorie, divort si deces”, datorita proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila - SIIEASC”, un proiect de anvergura…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Ivan a anuntat ca „patru dintre serviciile de stare civila vor fi la un click distanta - nastere, casatorie, divort si deces” datorita proiectului „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila - SIIEASC”, un proiect de anvergura…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 212.627.982,27 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 187 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” . Facturile au fost depuse de autoritatile publice locale din 40 de județe,…

- Curtea de Conturi a Romaniei a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca in tara noastra, “capacitatea infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor este afectata semnificativ atat in ceea ce priveste prevenirea riscului de inundatii, cat si in perspectiva limitarii efectelor produse…

- MDLPA a virat suma de aproximativ 95 de milioane de lei pentru 86 de proiecte care vizeaza infrastructura Romaniei. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA declara a virat suma de 95.948.404,13 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 86 de obiective de investitii finantate…