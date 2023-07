Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut la 3,861 miliarde euro in primele cinci luni ale anului, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada ianuarie - mai 2022. De asemenea, in perioada ianuarie - mai 2023, datoria externa totala a crescut cu 12,533 miliarde euro, la 157,094…

- • Pentru prima data in istorie, UE a finantat achizitionarea si livrarea de arme si echipamente • Sprijinul total al “Echipei Europa” se ridica la aproximativ 70 de miliarde de euro • Romania a pus accent pe dimensiunea umanitara si economica: 118.493 de permise de sedere , aproape 3.800 de copii ucraineni…

- Premierul Marcel Ciolacu: Imi voi asuma ferm angajamentul de a pregati in detaliu reformele structurale-cheie asumate prin PNRR, de a analiza impactul lor asupra populației și de a le implementa etapizat, cu respectarea tuturor constrangerilor bugetare Premierul Marcel Ciolacu a coordonat astazi Comitetul…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat, ieri, ca a fost desemnata raportor alternativ din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European (REGI) pentru Raportul cu privire la implementarea Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020 in statele Uniunii Europene, potrivit Agerpres.…

- Fermierii romani urmeaza sa beneficieze de compensatii in valoare totala de 50 de milioane de euro, ca urmare a pierderilor suferite in contextul importurilor de cereale din Ucraina, a informat, joi, premierul Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de…

- Comunicat de presa : Romanii trebuie tratați cu demnitate și respect de instituțiile europene! Partidul Republican din Romania a fost prezent miercuri, 3 Mai, la Bruxelles, in fața Comisiei Europene,

- Fermierii romani urmeaza sa beneficieze de compensatii in valoare totala de 50 de milioane de euro, ca urmare a pierderilor suferite in contextul importurilor de cereale din Ucraina, a informat, joi, premierul Nicolae Ciuca. Comisia Europeana propune acordarea unei a doua transe de compensatii pentru…

- De la inceputul anului 2023, au fost semnate 1.862 contracte de finanțare in valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro. „Sumele totale primite de Romania de la Comisia Europeana, reprezentand prefinanțari și rambursari, se situeaza la aproximativ 27 miliarde euro, ceea ce reprezinta peste 76% din alocarea…