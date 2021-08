Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanța de Urgența menita sa flexibilizeze și sa urgenteze implementarea proiectelor majore de investiții, inclusiv a celor din PNRR. Una dintre cele mai importante modificari prevazute de OUG presupune ca autoritațile contractate sunt obligate sa incheie contractele…

- Guvernul Romaniei, la propunerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), a adoptat miercuri proiectul de Ordonanța pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniul achizițiilor...

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri Ordonanta de urgenta care prevede finantarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a proiectelor aflate in derulare prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a, bugetul aprobat fiind de 3 miliarde…

- Guvernul Romaniei a aprobat astazi o Ordonanta de Urgenta care cuprinde o serie de masuri privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.La solicitarea Ministerului Sanatatii si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 30 iunie…

- Guvernul a adoptat, marti, o Ordonanta de Urgenta care suspenda prevederile Legii 5/2021 privind statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor civile care asigura asistenta publica medicala de urgenta si prim ajutor calificat, a anuntat secretarul de stat in MAI Raed…

- “Guvernul a aprobat si o alta Ordonanta de urgenta pentru rezolvarea problemei finantarii proiectelor existente astazi valabil incheiate in Fondul de Dezvoltare si Investitii. Este vorba despre un fond in care mai exista 99 de contracte in executie. Conform legislatiei in vigoare, se deconteaza lucrarile…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind mecanismul gradual de implementare a contributiei personale suportate de asigurati in conditiile acordarii serviciilor medicale in cadrul unor furnizori privati aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, a declarat ministrul Sanatatii,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta de modificare a Legii Educatiei Nationale – Legea nr. 1/2011, prin care elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport, pe durata cursurilor scolare, din bugetul…