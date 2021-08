Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, primele exproprieri din judetul Prahova pentru sectorul Ploiesti-Buzau al autostrazii A7, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Veste buna pentru unul dintre cele mai importante proiecte ale Romaniei, Autostrada…

- „RAMNICU VALCEA, LEGATURA CU A1 - LICITAȚIE DEMARATAA fost lansata licitația pentru proiectarea conexiunii orașului Ramnicu Valcea cu autostrada Sibiu-Pitești, via DN 73C.Așa-numita secțiune 6 a A1 Sibiu-Pitești este inclusa in Masterplanul General de Transport al Romaniei și este imparțita in doua…

- Costel Alexe a scri luni sear pe Facebook ca Iasiul si Moldova nu mai au timp sa astepte, el adaugand ca Guvernul actual a inteles ca este necesara urgentarea constructiei autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures. In ceea ce priveste tronsonul Targu Neamt-Iasi-Ungheni, avand lungimea de 100 km, Alexe afirma…

- ”Astazi am fost intr-o vizita pe ceea ce a fost pana deunazi santierul Centurii Bacau, alaturi de vicepremierul Dan Barna.Ma bucur sa vad ca lucrarile la sectorul 2 - ultimul dintre cele trei ale proiectului - au fost terminate. Constructorul a solicitat Companiei de drumuri sa organizeze receptia lucrarilor,…

- Restrictiile pe autostrada A2 vor fi ridicate incepand de joi si toata vara se va circula de la Bucuresti la Constanta fara santiere, a anuntat, pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. ‘De astazi, si toata vara, vom circula pe autostrada A2 de la Bucuresti la Constanta…