- Energia va dispune in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) de o suma de 1,62 miliarde euro, din care 515 milioane euro va fi directionata catre infrastructura de distributie a gazelor din surse regenerabile si capacitatile de productie a hidrogenului verde, a anunțat ministrul…

- Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR) a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene astazi, 28 octombrie, ultima etapa la nivelul instituțiilor europene. Astfel, Romania are la dispoziție 29,2 miliarde euro, pana in 2026, de la Uniunea Europeana, pentru modernizare prin…

- PNRR ar putea fi cuvantul anului dupa pandemie. Sunt 29,2 miliarde de euro pe care țara noastra le-a obținut de la U.E. pentru transport sustenabil, educație, sanatate, digitalizare. Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei cuprinde 1.350 de pagini, banii ceruți sunt 14,2 miliarde…

- Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei a primit 10 calificative A din 11, cu un singur calificativ B pentru capitolul de "costing", asa cum au avut si celelalte 19 planuri aprobate pana in prezent, precizeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). "Comisia…

- Comisia Europeana a adoptat astazi o evaluare pozitiva a Planului de redresare și reziliența al Romaniei, care va putea primi, astfel, din partea UE granturi in valoare de 14,2 miliarde EUR și imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde EUR in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența (MRR), potrivit…

- PNRR-ul Romaniei, in valoare de 29,2 miliarde de euro, a fost aprobat de Comisia Europeana Comisia Europeana da unda verde Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele…

- Premierul Florin Citu a declarat joi, 26 august, la primul Comitet interministerial pentru monitorizarea implementarii Proiectului Romania Educata, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi aprobat pana la finalul lunii septembrie și ca au fost incluse fonduri si pentru proiectul care…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca in ultimele zece zile din septembrie Romania va primi decizia Comisiei Europene referitoare la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar in octombrie urmeaza decizia Consiliului European, anunța news.ro.…