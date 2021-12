Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a prevazut un buget de 10 miliarde de lei pentru programul IMM Invest, a anunțat ministrul Finanțelor.Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, o alocare de peste 84 de milioane de lei pentru 12 aeroporturi regionale. Cea mai mare suma - 9 milioane de lei - o va primi Aeroportul…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, susține ca bugetul a fost aprobat cu avizul Consiliului Superior de Aparare a Țarii (CSAT). Pe siteul oficial, insa, ultima ședința este datata 25 august. „Raspunsul este ca bugetul s-a aprobat cu avizul CSAT”, a declarat, luni, ministrul de Finanțe, Adrian…

- Executivul a adoptat, in sedinta de miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, unele masuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administratiei penitenciare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, ordonanta asigura aplicarea unitara a Anexei VI la Legea cadru nr. 153/2017 –…

- Comisia Europeana a transferat, joi, Romaniei, 1,8 miliarde de euro sub forma de prefinantare, reprezentand echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate acestei tari in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. Se preconizeaza ca Romania va primi, pe parcursul planului sau, un total…

- Guvernul a adoptat vineri a doua rectificarea bugetara din acest an, mentinandu-se tinta de deficit de 7,13% din PIB, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul de la finalul sedintei Executivului. ‘Rectificarea atat a bugetului asigurarilor sociale, atat de asteptata pentru seniorii…

- Guvernul a aprobat vineri, 26 noiembrie, rectificarea bugetara, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, intr-un briefing de presa la Palatul Victoria, la finalul primei ședințe a noului Cabinet. Premierul Ciuca anunțase, inainte de inceperea ședinței, ca va fi adoptata și o hotarare de guvern…

- Persoanele care cumpara mașini second-hand din statele membre UE și le aduc in Romania trebuie sa le și inregistreze la Registrul Auto Roman (RAR), potrivit unei noi ordonanțe pe care Guvernul a adoptat-o in aceasta saptamana. De asemenea, RAR va transmite Fiscului, inainte sa elibereze carțile de identitate,…

- Premierul anunta prelungirea mandatelor de interimat ale conducerii de la SRTV si SRR, in contextul in care Guvernul este amenintat de o motiune de cenzura. Premierul a precizat ca a cerut Parlamentului rezolvarea situatiei in cazul celor doua conduceri