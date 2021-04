Guvernul a aprobat OUG privind protecția suplimentară a cetățenilor români care lucrează în străinătate Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de OUG privind noi masuri pentru a crește gradul de protecție a cetațenilor români care lucreaza în strainatate. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca în strainatate și a furnizorilor de servicii de profil, pentru protecția suplimentara a cetațenilor români care lucreaza în afara țarii.



“Din pacate, experiențele de pâna acum ne-au aratat ca înca exista vulnerabilitați în momentul în care lucratorii din România pleaca sa munceasca în alte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste in sedinta, pe ordinea de zi figurand un proiect de ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, in sensul cresterii gradului de protectie a acestora. Printre modificarile propuse in proiectul de OUG se…

- Proiectul de OUG complet poate fi accesat . „Pentru lucratorii sezonieri, la negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor, partea romana negociaza inclusiv conditiile de cazare oferite de angajatori, care trebuie sa respecte normele nationale din statul de primire, acordarea unei…

- Actuala legislație nu protejeaza suficient de bine românii care lucreaza în strainatate, cei mai expuși riscurilor fiind lucratorii sezonieri, considera Ministerul Muncii, inițiatorul unei ordonanțe de urgența privind modificarea Legii 156/2000. Actul normativ va fi discutat în ședința…

- Despre cei aproximativ 270.000 de lucratori din Romania care vor pleca la munca, in acest an, in Germania, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, spune: „Suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Pandemia de coronavirus a determinat aproape 1 milion de romani plecați la munca in strainatate sa se intoarca inapoi in Romania. Intrebata cați romani s-au intors din strainatate din cauza pandemiei, Raluca Turcan, actual ministru al Muncii a spus: „Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan s-a intalnit miercuri cu reprezentantii agentiilor de recrutare si ai transportatorilor rutieri de persoane, pentru a-i consulta cu privire la initiativa ministerului de a modifica Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, adoptata in…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a demarat, impreuna cu Inspectia Muncii, o campanie de informare a romanilor care lucreaza in strainatate cu privire la modul de recrutare, conditiile de munca si drepturile acestora, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. …