- Actul normativ prevede pentru modificarea si completarea art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pe agenda Guvernului se afla o decizie privind infiintarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine si Promovarea Exporturilor, care este asteptata de mult timp de mediul de afaceri. „Avem pe agenda o decizie cat se poate de importanta, o decizie pe care o asteapta…

- A fost adoptata Ordonanța de Urgența pentru modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordarii de reduceri ale prețurilor la benzina și motorina și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național…

- Noi modificari in Codul MunciiBugetarii primesc vești din partea autoritaților, care au decis și au aprobat ca funcționarii publici sa lucreze in regim de telemunca, in urma unui vot in care au fost inregistrate 253 voturi „pentru”, unul „impotriva” si 23 de abtineri.Propunerea legislativa modifica…

- Politic Danuț Cuclea, primarul municipiului Turnu Magurele: “Am ramas uimit cand am vazut cați bani au primit comunele prin Programul “Anghel Saligny”. Noua ni s-a transmis sa ne incadram in 10 milioane de lei” septembrie 7, 2022 14:09 Saptamana trecuta, Ministerul Dezvoltarii a publicat lista obiectivelor…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu , susține ca ultima Ordonanța de Urgența privitoare la prețurile energiei electrice și ale gazelor naturale , adoptata de Guvern, vine in sprijinul romanilor. Ministrul Energiei prezinta clarificari legate de ordonanta privind preturile la energie. El subliniaza ca…

- Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica și gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și