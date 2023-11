Guvernul a aprobat ordonanța. Sunt blocate creșterile de salarii în sistemul bugetar Șefilor instituțiilor de stat le este interzis sa le mareasca salariile bugetarilor din subordine prin decizii administrative care nu au la baza o lege. Guvernul a adoptat, joi, o ordonanța in acest sens. Ordonanța de urgența prevede ca șefii autoritaților/instituțiilor publice care au calitatea de ordonator de credite nu mai pot emite acte administrative prin […] The post Guvernul a aprobat ordonanța. Sunt blocate creșterile de salarii in sistemul bugetar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

